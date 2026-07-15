Els EUA completen una nova ronda d'atacs contra l'Iran i anuncia que reprèn el bloqueig dels seus ports

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha completat una nova ronda d'atacs contra l'Iran assegurant haver atacat "desenes d'objectius militars" a les costes iranianes, especialment entorn de l'estret d'Ormuz, i ha anunciat la imposició d'un bloqueig als ports iranians a partir de les 22.00 hores d'aquest dimarts (hora peninsular espanyola).
"Avui, a les 15.00 hores (hora de l'est, 21.00 a Espanya peninsular i Balears), les forces del Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) han començat a llançar una nova ronda d'atacs contra l'Iran amb la finalitat de seguir minvant les capacitats iranianes utilitzades per atacar el tràfic marítim comercial a l'estret d'Ormuz", ha informat a les seves xarxes socials.
En el mateix missatge, el CENTCOM ha assenyalat que les seves tropes s'estaven preparant "per reprendre el bloqueig naval contra els ports i les zones costaneres iranianes", el qual, ha dit, entraria "en vigor a les 16.00 hores (hora de l'est, 22.00 hora peninsular espanyola)".