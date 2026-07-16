Els EUA completen una nova onada d'atacs aeris contra l'Iran en la cinquena jornada consecutiva de bombardejos

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat a la nit d'aquest dimecres la culminació d'una nova onada de bombardejos contra enclavaments defensius a l'Iran en la qual es constitueix com la cinquena jornada consecutiva d'atacs aeris contra la República Islàmica, al·legant buscar "minvar encara més" la capacitat de Teheran d'"amenaçar als mariners innocents que tripulen bucs comercials" que transiten l'estret d'Ormuz.
Concretament, el Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà (CENTCOM) ha reivindicat atacs contra centres de comandament iranians, instal·lacions de defensa aèria i de vigilància costanera, així com contra sistemes de míssils i drones, amb la finalitat de" minvar encara més la capacitat de l'Iran per amenaçar als mariners innocents que tripulen bucs comercials que transiten per l'estret d'Ormuz".
Per a això, ha precisat el CENTCOM en un comunicat difós a xarxes, els uniformats nord-americans han emprat munició de precisió per aconseguir objectius en múltiples ubicacions, inclosa Bandar Abbas, capital de la província d'Hormozgan situada enfront de l'estratègic pas i diana freqüent de les accions militars nord-americanes.