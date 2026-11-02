Els EUA comencen a assentar les bases del futur post-Trump en les eleccions legislatives d'aquest dimarts

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Les eleccions legislatives d'aquest dimarts als Estats Units (EUA) prendran la temperatura a l'administració de Donald Trump i, alhora, marcaran el començament de la cursa a la presidència el 2028, inevitablement condicionada pel Congrés que sortirà d'aquests comicis, en què totes les enquestes apunten que la Cambra de Representants, la cambra baixa, passarà a mans dels demòcrates.
Per molt que Trump hagi incrementat la seva presència en la campanya de les legislatives per esperonar els seus simpatitzants, el mandatari també ha deixat clar que tant li fa el resultat.
Tot i que els demòcrates acabin controlant alguna de les dues cambres del Congrés, el president vetarà cada projecte de llei que li presentin i obstaculitzarà totes les investigacions que emprenguin contra els seus aliats.
En aquest sentit, el Partit Republicà té un problema perquè Donald Trump no es pot presentar a un tercer mandat, per molt que ho insinuï, i dos anys de pressió demòcrata al Congrés es poden fer molt llargs de cara al 2028, especialment si són derrotats a les dues cambres.
Perdre el Senat, especialment, implicaria una veritable catàstrofe perquè voldria dir que els republicans han perdut estats on la victòria estava cantada fins que l'aprovació popular de Trump es va enfonsar al febrer amb la guerra de l'Iran i la pujada de preus del combustible.
En tot cas, els republicans són experts a capgirar les enquestes i res no descarta que continuïn mantenint el control total del Congrés després del dia 3, però el simple fet que ara mateix hi hagi aquesta possibilitat posa de manifest l'erosió que el president està produint dins el partit, que obligaria la formació a reestructurar-se i plantejar un projecte sense la seva figura.
A més, aquestes eleccions es faran en un mapa electoral transformat per una campanya de redistribució de districtes electorals impulsada pel president Trump per gratar fins l'últim escó possible, contestada pels demòcrates amb les iniciatives per redibuixar el col·legi electoral.
Caldrà veure si aquesta estratègia dona el resultat desitjat per algun dels dos partits.