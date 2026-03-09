Els EUA bombardegen una altra embarcació en el Pacífic oriental i suma sis morts a una operació que supera els 150

Europa Press/Contacto/Department Of Defense
MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat aquest diumenge la mort de sis persones en un nou bombardeig contra una embarcació a l'oceà Pacífic oriental a la qual ha acusat d'activitats de tràfic de drogues, en línia amb les dotzenes de bombardejos executats en els últims mesos, el balanç dels quals de víctimes mortals sobrepassa les 150.
Així ho ha anunciat el Comandament Sud de l'Exèrcit nord-americà (Souhtcom), que ha explicat a través d'un comunicat un nou bombardeig de la força especial Llança del Sud en la qual les seves forces han dut a terme "un atac cinètic letal contra una embarcació operada per organitzacions terroristes designades" ordenat pel comandant del propi Southcom, Francis Donovan.
"Sis narcoterroristas homes han mort durant aquesta acció. Cap membre de les forces militars nord-americanes ha resultat ferit", subratlla el breu anunci, que al·lega que "informació d'intel·ligència ha confirmat que l'embarcació transitava per rutes conegudes de narcotràfic en el Pacífic oriental i que participava en operacions de narcotràfic".