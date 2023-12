Els EUA avisen els houthis que "totes les opcions estan sobre la taula" per aturar els seus atacs al mar Roig

Activa el portaavions 'Dwight D. Eisenhower' malgrat els recels de Biden davant possibles tensions amb l'Iran, segons el portal Politico



MADRID, 17 des. (EUROPA PRESS) -

Els Estats Units han avisat la insurrecció houthi del Iemen que estan contemplant un ampli ventall d'estratègies per aturar els seus atacs contra els vaixells que travessen el mar Roig, on el trànsit comercial ara mateix està pràcticament paralitzat pels atacs dels seus avions no tripulats com a gest de suport al moviment islamista palestí Hamas en la lluita contra Israel.

"Totes les opcions estan sobre la taula", ha avisat un responsable del Departament d'Estat dels EUA sota condició d'anonimat en el diari emiratí 'The National'. "Aquests atacs estan afectant directament més d'una desena de països i tripulacions i vaixells del món sencer", ha afegit.

Sense anar més lluny, aquest passat dissabte els gegants comercials MSC Mediterranean Shipping Co. SA i la Compagnie Maritime d'Affrètement i Compagnie Générale Maritime (CMA-CGM) van anunciar la retirada dels seus vaixells de la ruta del mar Roig, seguint els passos d'altres grans companyies com Maersk, donada l'amenaça que representen els atacs de la insurrecció: el destructor nord-americà 'USS Carney' va destruir, tan sols aquest dissabte, 14 avions no tripulats llançats pels houthis.

En aquest sentit, fonts també anònimes del Departament de Defensa han confirmat que el Pentàgon ha traslladat al llarg dels últims dies el Grup d'Atac encapçalat pel portaavions 'Dwight D. Eisenhower' des del golf Pèrsic al golf d'Aden, davant de la costa del Iemen, per donar suport a un potencial atac nord-americà contra la insurrecció.

L'Administració Biden s'ha mostrat poc inclinada a respondre militarment als atacs dels houthis contra el transport marítim comercial per por de provocar l'Iran, que dona suport a Hamas i Hezbollah, a més dels mateixos insurgents al Iemen. Anteriorment, el Pentàgon havia recomanat a l'administració que s'abstingués d'emprar aquesta opció, segons aquestes fonts.

Qui sí que n'ha parlat obertament, també a 'The National', ha estat l'enviat especial dels EUA per al Golf, Tim Lenderking, que ha avisat que els atacs houthis són a punt de fer descarrilar el fràgil procés de pau al Iemen, un país arrasat per gairebé una dècada de guerra entre els insurgents i el Govern iemenita.

"Els atacs houthis amb el suport de l'Iran contra el transport marítim internacional amenacen gairebé dos anys de progrés conjunt en els esforços de pau al Iemen", ha lamentat Lenderking sobre una iniciativa que, en els seus millors moments, va representar un acostament històric entre l'Iran i l'Aràbia Saudita, gran aliat del Govern iemenita, caracteritzat pel cessament d'hostilitats en bona part del país i l'intercanvi de presoners de guerra.