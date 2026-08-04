Els EUA atribueixen la crisi a Cuba a la "incompetència" del seu Govern i defensa "excepcions" al bloqueig

Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA
MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, Tommy Pigott, ha assegurat aquest dilluns per la nit que la crisi humanitària en què està sumida l'illa de Cuba és "conseqüència directa del règim cubà", al que ha titllat d'"incompetent", així com ha defensat que "hi ha hagut excepcions dins de l'embargament" imposat des de Washington contra l'Havana des de fa dècades.
"La crisi humanitària que estem veient a la illa és un resultat directe del règim cubà, del seu model econòmic que no funciona i de la seva pròpia incompetència", ha indicat Pigott en una entrevista per a la cadena NBC.
A continuació, el portaveu ha recuperat unes paraules pronunciades amb anterioritat pel secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, en les quals l'alt funcionari asseverava que "l'única cosa pitjor que un comunista és un comunista incompetent".