Els EUA ataquen tres instal·lacions de la milícia proiraniana Kataeb Hezbollah a l'Iraq

MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El Comandament Central dels Estats Units (Centcom) ha anunciat que les forces nord-americanes han atacat tres instal·lacions de la milícia xiïta iraquiana Kataeb Hezbollah, amb el suport de l'Iran, i altres grups afiliats a Teheran a l'Iraq.

"Aquests atacs han tingut com a objectiu les casernes generals de Kataeb Hezbollah, instal·lacions d'emmagatzematge i entrenament per llançar coets, míssils i vehicles aeris no tripulats d'atac unidireccional", ha indicat aquest dimarts a X.

Els bombardejos es produeixen en resposta a una onada d'atacs amb coets de la milícia durant el cap de setmana contra la base d'Al-Assad, on hi ha desplegades tropes nord-americanes de la coalició internacional contra Estat Islàmic.

Washington ha comptabilitzat més d'un centenar d'atacs contra les seves forces a l'Iraq i Síria des del 17 d'octubre del 2023. Els Estats Units han dut a terme diversos atacs aeris en represàlia contra les milícies proiranianes.