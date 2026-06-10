Els EUA ataquen l'Iran "en legítima defensa" per l'"enderrocament" d'un helicòpter a Ormuz

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units ha dut a terme aquest dimarts per la nit atacs "amb munició de precisió" contra diversos punts estratègics de l'Iran, propers a l'estret d'Ormuz, argumentant que es tracta d'una acció "en legítima defensa" després que un helicòpter militar s'hagi estavellat prop d'aquest mateix estratègic pas, un incident qualificat de "enderrocament" pel president Donald Trump.
"Les forces del Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) han completat el 9 de juny atacs en legítima defensa contra l'Iran, sota les instruccions del comandant en cap, en resposta a l'enderrocament ahir d'un helicòpter apatxe de l'Exèrcit dels Estats Units", ha indicat l'òrgan en un comunicat.
Prèviament, el CENTCOM va publicar un missatge a xarxes on va remarcar que "la missió constitueix una resposta proporcionada a l'agressió injustificada de l'Iran", hores després que l'inquilí de la Casa Blanca prometés "respondre" al que ha qualificat d'"atac" per part de les forces iranianes.