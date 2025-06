Els EUA asseguren que el programa nuclear de l'Iran ha quedat completament "devastat"

Set bombarders B-2 dels EUA protagonitzen l'operació Martell de Mitjanit, el primer ús en combat de la superbomba MOAB

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, ha declarat aquest diumenge que l'atac efectuat pels Estats Units contra les instal·lacions nuclears dels EUA, l'operació Martell de Mitjanit, ha "devastat" per complet el programa nuclear iranià i ha representat un "èxit aclaparador".

En una primera explicació de la missió davant dels mitjans de comunicació nord-americans, Hegseth i el cap de l'Estat Major de l'exèrcit, el general Dan Caine, han explicat els detalls d'una missió protagonitzada principalment per set bombarders B-2, encarregats directes d'atacar les instal·lacions de Natanz, Esfahan i, sobretot, Fordo, aconseguida per les bombes d'alta penetració 'Massive Ordnance Penetrator' (MOP GBU-57), en el primer ús operatiu en combat d'aquesta classe d'armament.

L'operació va involucrar més de 125 aeronaus i una maniobra d'engany amb bombarders desplegats sobre el Pacífic com a "esquer", d'acord amb el general.

Els autèntics protagonistes de l'operació van ser set bombarders B-2, segons Caine, que van traçar un recorregut des de Washington fins a l'Iran amb diverses escales de reposició abans de bombardejar, cap a la 01.10 de la matinada d'aquest diumenge, hora a l'Espanya peninsular i les Balears, les instal·lacions de Natanz i Fordo.

En total, van ser emprades aproximadament catorze bombes MOAB durant aquests bombardejos. En paral·lel, un submarí nord-americà va disparar més de 24 míssils model Tomahawk contra la instal·lació nuclear d'Esfahan. Vint minuts després de l'inici dels bombardejos, els avions B-2 van abandonar l'espai aeri iranià.

El general Caine ha avaluat l'impacte dels atacs en indicar que les tres zones aconseguides han registrat danys "extremadament greus", segons el cap de l'Estat Major. Hegseth ha volgut precisar, no obstant això, que encara no existeixen conclusions completes de l'atac.

Tampoc hi ha constància que avions de combat iranians s'enlairessin per intentar detenir l'operació ni de l'activació dels sistemes de defensa iranianes en terra, en el que el general Caine va descriure com un èxit del factor sorpresa.