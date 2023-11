Els EUA asseguren que la paraula "genocidi" s'està fent servir de manera incorrecta contra Israel

El portaveu de Seguretat de la Casa Blanca afirma que és Hamas qui vol "esborrar Israel del mapa"



MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Consell de Seguretat de la Casa Blanca, John Kirby, ha assegurat aquest dilluns que la paraula "genocidi" s'està fent servir de manera "inadequada" per carregar contra Israel quan en realitat "és el que vol Hamas (Moviment de Resistència Islàmica)".

"La paraula 'genocidi' està sent utilitzada de manera força inadequada per moltes persones. El que Hamas vol, no ens equivoquem, és un genocidi. Volen esborrar Israel del mapa. Ho han dit públicament més d'una vegada, de fet, no fa gaire", ha declarat Kirby en roda de premsa.

Així, ha defensat que les accions de l'exèrcit d'Israel, que ja han deixat més de 13.300 palestins morts des del 7 d'octubre, "no pretenen esborrar del mapa" ni la Franja de Gaza ni el poble palestí, i que només està "mirant de defensar-se contra una amenaça terrorista".

"Sí, hi ha massa víctimes civils a Gaza. Sí, les xifres són massa altes. Sí, massa famílies estan de dol. I sí, continuarem instant els israelians a ser tan acurats i cautelosos com sigui possible", ha afegit el portaveu.

A més a més, ha assegurat que, en "paraules de Hamas", la milícia continuarà repetint "una vegada i una altra" l'atac del passat 7 d'octubre, que van deixar uns 1.200 morts i 240 ostatges, acció que va desencadenar l'actual ofensiva.