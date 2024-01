Els EUA asseguren que no estan en guerra amb els houthis i que no busquen una escalada regional

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària de premsa adjunta del Departament de Defensa dels Estats Units, Sabrina Singh, ha assegurat aquest dijous que el país no està en guerra amb els rebels iemenites houthis i que no cerca una escalada del conflicte regional, en referència als atacs estatunidencs i britànics contra els insurgents per les seves accions contra bucs al mar Roig.

"No busquem una guerra regional. No estem en guerra amb els houthis (...), les accions que estem prenent són de naturalesa defensiva. Són els houthis els que continuen llançant míssils de creuer i míssils antibuc contra mariners innocents i contra vaixells comercials que només estan transitant un àrea per la qual passa un 10-15 per cent del comerç global", ha expressat Singh en una roda de premsa.

Els houthis, recolzats per Iran, controlen la capital del Iemen, Sanà, i zones del nord i oest del país des de 2015. Els rebels han respost l'ofensiva israeliana sobre Gaza amb més de 25 atacs contra bucs amb algun tipus de connexió amb Israel. Una coalició liderada per Washington, l'operació 'Guardià de la Prosperitat', actua ara en represàlia.