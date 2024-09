Els EUA asseguren que l'exili de González és resultat de les "mesures antidemocràtiques" de Maduro

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Estat dels Estats Units ha assegurat aquest diumenge que l'exili de l'excandidat presidencial veneçolà Edmundo González, que es troba a Espanya després d'un salconduit concedit per les autoritats veneçolanes, és resultat de les "mesures antidemocràtiques" del president del país, Nicolás Maduro.

"Edmundo González Urrutia continua sent una veu indiscutible en favor de la pau i el canvi democràtic a Veneçuela. El seu missatge de restauració democràtica a Veneçuela ha inspirat les esperances i aspiracions del poble veneçolà i s'ha traduït en una poderosa crida al canvi en les eleccions presidencials del 28 de juliol. La seva sortida de Veneçuela és el resultat directe de les mesures antidemocràtiques que Nicolás Maduro ha desenccadenat contra el poble veneçolà, fins i tot contra González Urrutia i altres líders de l'oposició, des de les eleccions", resa un comunicat.

Washington també ha condemnat la "repressió" i la "intimidació" contra els opositors amb l'objectiu de "aferrar-se al poder per la força bruta" en lloc de "reconèixer la seva derrota en les urnes".

En aquest sentit, ha denunciat que Caracas ha realitzat gairebé 2.000 detencions "injustes", així com l'ús de la "censura" i les "amenaces" per "silenciar" als grups opositors al chavisme.

"Demanem a Maduro que cessi la repressió i alliberi immediatament a tots els detinguts injustament. Els Estats Units seguirem treballant amb els nostres socis internacionals per defensar les llibertats democràtiques a Veneçuela i garantir que Maduro i els seus representants rendeixin comptes per les seves accions", ha afegit el Govern nord-americà.

D'igual forma ha reiterat la seva posició de desconèixer els resultats oficials emesos per les autoritats veneçolanes, i ha afirmat que en les passades eleccions el poble veneçolà "va expressar de manera aclaparadora i inequívoca el seu desig d'un canvi democràtic".

"Els resultats de les eleccions i la voluntat del poble no poden ser simplement escombrats per Maduro i les autoritats electorals veneçolanes. Estem amb González Urrutia en la seva crida a continuar la lluita per la llibertat i la restauració de la democràcia a Veneçuela", continua la missiva.

Edmundo González ha arribat aquest diumenge a Madrid després de sortir de Caracas en un avió de les Forces Aèries espanyoles després de passar més d'un mes emparat en dependències diplomàtiques dels Països Baixos. El 5 de setembre va sortir cap a la seu diplomàtica espanyola i ja el dissabte va marxar del país.