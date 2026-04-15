Els EUA asseguren haver bloquejat els ports iranians i "paralitzat per complet" el seu comerç marítim

MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units (CENTCOM) ha assegurat aquest dimarts per la nit haver bloquejat els ports d'Iran, així com "paralitzat per complet" el comerç econòmic que "entra i surt" del país asiàtic per mar.
"En menys de 36 hores des que es va aplicar el bloqueig, les forces nord-americanes han paralitzat per complet el comerç econòmic que entra i surt de l'Iran per mar", ha subratllat el CENTCOM en un comunicat difós a les seves xarxes socials, on ha estimat que "el 90% de l'economia" de Teheran depèn del comerç internacional per mar.
Així mateix, entre els recursos desplegats per a aquest bloqueig "imparcial" contra els bucs de totes les nacions que entren o surtin de les zones costaneres o dels ports de l'Iran, el CENTCOM ha destacat els destructors llançamíssils de l'Armada nord-americana, bucs que compten, típicament, "amb una tripulació de més de 300 mariners altament entrenats en la realització d'operacions marítimes ofensives i defensives", segons ha manifestat l'òrgan militar.