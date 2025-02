Els EUA asseguren que podran transitar pel canal de Panamà sense pagar taxes

MADRID 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Estat dels Estats Units (EUA) ha assegurat aquest dijous que a partir d'ara els seus vaixells podran transitar pel canal de Panamà sense pagar taxes, després que el cap de la diplomàcia nord-americana visités Panamà (i altres països de la regió) per exercir pressió davant la polseguera aixecada al voltant d'aquest pas per part de l'administració de Donald Trump.

"El Govern de Panamà ha acordat no cobrar més taxes als vaixells del Govern dels EUA que transitin pel canal de Panamà. Això estalvia a l'executiu nord-americà milions de dòlars a l'any", afirma un breu comunicat publicat en el seu perfil d'X.

No obstant això, ara com ara ni l'executiu panameny ni la mateixa Autoritat del Canal de Panamà, entitat dependent del Ministeri d'Afers del canal de Panamà, han confirmat aquest anunci.

Rubio va visitar Panamà el 2 de febrer per traslladar al president del país, José Raúl Mulino, el rebuig per part dels EUA a la presumpta presència de la Xina al canal, on exerceix, segons Washington, més pressió. Posteriorment, el cap d'estat panameny va anunciar que no renovaria el memoràndum d'entesa signat amb la Xina el novembre del 2017 sobre la Iniciativa de la Franja i la Ruta (IFR).

CAP DEL PENTÀGON: "GARANTIR L'ACCÉS SENSE RESTRICCIONS"

Per la seva banda, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, va mantenir dimecres una conversa "introductòria" amb el ministre de Seguretat Pública de Panamà, Frank Alexis Ábrego, sobre la prioritat de "salvaguardar els interessos de seguretat nacional dels EUA durant el lideratge de Trump, fet que inclou garantir un accés sense restriccions al canal de Panamà i mantenir-lo lliure d'interferències estrangeres".

"(Tots dos) han reafirmat el seu compromís amb la defensa del canal i han acordat ampliar la cooperació entre les forces armades dels EUA i les forces de seguretat de Panamà", ha informat el portaveu de Hegseth, John Ullyot, en un comunicat.

El cap del Pentàgon també va expressar "agraïment pels esforços panamenys per aturar el crim organitzat transnacional" i la migració irregular, a més de la "disposició" a acceptar migrants de tercers països des dels EUA "per a la repatriació als seus països d'origen".