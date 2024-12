Els EUA aplaudeixen la fortalesa democràtica de Corea del Sud després de la destitució del president

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha aplaudit aquest dissabte l'exercici democràtic exhibit pels diputats sud-coreans en aprovar la destitució del president del país, Yoon Suk-yeol, per declarar la setmana passada l'estat de llei marcial en el que l'oposició va descriure com un exercici autoritari.

"La Casa Blanca reafirma el seu compromís amb Corea del Sud després que el Parlament va votar a favor de destituir el seu president", ha fet saber un portaveu del Consell de Seguretat Nacional en un comunicat recollit per la cadena nord-americana CNN.

"Apreciem la fortalesa de la democràcia i de l'estat de dret. La nostra aliança continua sent fèrria", ha afegit el portaveu, "com també és el suport del poble nord-americà".

"DESENVOLUPAR" UNA ALIANÇA EN VISTA DE "DESAFIAMENTS COMUNS"

Per la seva banda, el president interí de Corea del Sud, Han Duck-soo, ha promès a Biden "mantenir i desenvolupar l'aliança entre els dos països", en una conversa telefònica recollida per l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

"El nostre govern durà a terme les nostres polítiques diplomàtiques i de seguretat sense interrupcions i treballarà per garantir que l'aliança entre Corea del Sud i els Estats Units es continuï mantenint i desenvolupant sense vacil·lacions", ha asseverat la seva oficina al fil de la referida conversa.

Seül ha fet el mateix recalcament en la seva intenció de consolidar una postura de defensa conjunta per fer front a la "amenaça nuclear" de Corea del Nord i a altres "desafiaments comuns" com la creixent cooperació entre Pyongyang i Moscou.

Respecte a això, Biden ha reiterat la seva "confiança en la democràcia" del país i s'ha mostrat obert a reforçar no només la seva aliança bilateral, sinó també la cooperació trilateral entre els EUA, Corea del Sud i Japó.

La destitució encara no implica el final del procés perquè la votació del Parlament ha de ser ratificada pel Tribunal Constitucional. Fins aleshores el primer ministre del país, Han Duck-soo, passa a ocupar el càrrec de president de manera temporal.

Yoon no té intenció de cedir. Després de conèixer el resultat de la votació, el mandatari ha dit "no rendir-se mai" i ha promès seguir "fent el millor per al país fins al final".

En un missatge a la nació, ha manifestat que es prendrà "una pausa". "Pensaré en totes les crítiques, però també en tot el suport que he rebut, i seguiré fent el millor per al país", ha puntualitzat.