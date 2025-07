Els EUA anuncien la retirada de 2.000 efectius de la Guàrdia Nacional de Los Angeles

MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha ordenat el replegament de 2.000 membres de la Guàrdia Nacional de Califòrnia, on estaven mobilitzats des del mes passat per sufocar les protestes ciutadanes contra les operacions del Servei d'Immigració i Duanes (HISSI, per les seves sigles en anglès) deslligades a Los Angeles, una mesura que va augmentar les tensions entre Washington i les autoritats d'aquest estat al no comptar amb la requerida aprovació del seu governador, el demòcrata Gavin Newsom.

"El secretari (del Departament de Defensa, Pete Hegseth) ha ordenat l'alliberament de 2.000 membres de la Guàrdia Nacional de Califòrnia de la missió de protecció federal", ha anunciat el portaveu de la cartera, Sean Parnell, en declaracions al diari 'The Hill', en les quals ha assegurat que "gràcies a les nostres tropes que van respondre a la trucada, l'anarquia a Los Angeles està disminuint".

La retirada dels efectius arriba després que al juny el president nord-americà, Donald Trump, enviés a 4.000 d'ells i a 700 'marines' durant unes protestes que, si bé en la seva majoria van ser pacífiques, també es van saldar amb enfrontaments entre manifestants i la Policia de la localitat.