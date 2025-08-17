Els EUA anuncien que han pactat amb Rússia "robustes garanties de seguretat" per a Ucraïna

Kíiv rebria una protecció similar a l'Article 5 de l'OTAN i Moscou tipificaria en llei un compromís de no agressió internacional
Von der Leyen celebra el principi d'acord i assegura que la UE i la "coalició dels disposats" estan llests per "complir amb la seva part"
MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units han anunciat aquest diumenge que han aconseguit un pacte amb Rússia per atorgar "robustes garanties" de seguretat a Ucraïna en el cas d'un hipotètic acord de pau amb Moscou, i que concedirien al país un estatus de protecció molt similar al que rebria si fos un membre de l'OTAN.
L'enviat especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, ha explicat a la cadena Fox News que "els Estats Units estan potencialment preparats per poder donar garanties de seguretat al nivell de l'Article 5, però no de l'OTAN, sinó directament dels Estats Units i altres països europeus".
L'Article 5 de l'OTAN, cal recordar, estableix un principi de defensa col·lectiva que implica que qualsevol atac contra un dels països membres de l'OTAN representa un atac contra la resta i implicaria el començament de converses per organitzar un contraatac conjunt.
Ja en declaracions a la cadena CNN, Witkoff ha confirmat també que ha obtingut de Rússia la garantia d'una "consagració legislativa en la Federació Russa" de "no atacar a cap altre territori quan es codifiqui l'acord de pau, i la consagració legislativa en la Federació Russa de no atacar a cap altre país".
Witkoff ha comparegut davant dels mitjans nord-americans després d'acudir a la cimera del passat divendres a Alaska entre els presidents rus i nord-americà, Vladímir Putin i Donald Trump.
Encara que els resultats concrets no van transcendir en un primer moment, fonts properes van començar a lliscar aquest passat dissabte que Putin no vol un alto el foc previ a qualsevol tipus de negociació i que ha proposat quedar-se amb la regió ucraïnesa del Donbàs, la pràctica totalitat de l'est del país, amb les províncies de Donetsk i Lugansk, a canvi de suspendre la seva ofensiva en el sud del país, especialment en Zaporíjia i Kherson.
Referent a això, Witkoff s'ha limitat a informar que Putin "ha fet algunes concessions en relació a cinc regions d'Ucraïna" però ha avançat que "fa falta mantenir una conversa sobre Donetsk, sense donar més detalls".
RUBIO CRIDA A la CALMA
Pràcticament al mateix temps compareixia en altres mitjans el secretari d'Estat i assessor de Seguretat Nacional en funcions dels EUA, Marco Rubio, qui ha cridat a rebaixar les expectatives. "Identifiquem àrees potencials d'acord, però encara queden algunes àrees importants de desacord", ha explicat a la cadena ABC, on ha explicat la negativa del seu país a imposar les sancions promeses contra Moscou.
"És molt possible que arribem a un punt en què tots concloguin que no hi haurà pau aquí i que haurem d'imposar més sancions, però quan es fa això, bàsicament s'està renunciant a qualsevol perspectiva d'un acord negociat", ha indicat, després de confirmar que els EUA mantindran de totes maneres les sancions en vigor.
Sobre una possible cimera trilateral entre Trump, Putin i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, Rubio ha adduït que la clau és que Rússia i Ucraïna entenguin la necessitat de fer concessions perquè "no es pot arribar a un acord entre dues faccions en guerra tret que ambdues parts acordin cedir alguna cosa i ambdues parts acordin que l'altra part obtingui alguna cosa".
LA UE ES DECLARA LLESTA PER CONTRIBUIR
En qualsevol cas, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmat aquest diumenge que els Estats Units han informat a la Unió Europea d'aquest acord preliminar en aquest aspecte de seguretat.
"Donem la benvinguda", ha indicat en roda de premsa amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, "a la voluntat del president Trump de contribuir amb garanties de seguretat anàlogues a l'Article 5".
Von der Leyen ha incidit que l'anomenada "coalició dels disposats", el grup de països compromesos amb l'engegada d'una missió de pau per a Ucraïna, "entre ells la Unió Europea, estan llests per complir amb la seva part".
No obstant això, Von der Leyen i Zelenski han coincidit en la impossibilitat que Kíiv lliuri voluntàriament territoris a Rússia com a part d'un hipotètic acord de pau, durant la visita exprés del mandatari a Brussel·les a menys de 24 hores d'una crucial reunió amb el president Trump, a la Casa Blanca.
Zelenski viatjarà a Washington D.C. flanquejat per Von der Leyen i els líders d'Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia i Finlàndia, més el secretari general de l'OTAN perquè Trump expliqui detalladament les conclusions de la seva cimera de divendres amb el president rus.
TRUMP: "UN GRAN PROGRÉS"
Trump, després d'hores de silenci, ha comparegut aquest diumenge a xarxes socials per declarar, poc abans de la intervenció de Witkoff, un "gran progrés" en les converses amb Rússia.
A continuació, el president nord-americà ha llançat un dur atac contra els mitjans de comunicació que van caracteritzar com un fracàs la seva trobada amb Putin, més curt de l'anunciat al principi i rematat per una roda de premsa amb nul·la informació i sense preguntes.
"Si hagués aconseguit que Rússia renunciés a Moscou com a part de l'acord, la gent de les notícies falses i el seu socis, els demòcrates d'esquerra radical, haurien dit que vaig cometre un terrible error i un molt mal acord", ha lamentat el president nord-americà.