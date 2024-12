Els EUA anuncien un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna valorat en 477 milions d'euros

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha anunciat aquest dijous un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna valorat en 500 milions de dòlars (477 milions d'euros), remarcant que el president nord-americà, Joe Biden, "continuarà" proporcionant ajuda "fins al final" del seu mandat, que acaba el 20 de gener, data en la qual el seu predecessor, Donald Trump, prendrà possessió del càrrec.

"Vull destacar que avui el president ha aprovat un nou paquet d'ajuda militar per a Ucraïna que els proporcionarà defenses aèries addicionals, artilleria, drons i vehicles armats. És el 72º paquet d'aquest tipus anunciat pels Estats Units. I com el president ha deixat clar, anem a continuar proporcionant paquets addicionals fins al final d'aquesta administració", ha declarat el portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una roda de premsa.

En ser preguntat sobre les crítiques de Trump al permís del Govern al fet que les forces ucraïneses utilitzin míssils de llarg abast, Kirby ha subratllat que la política de Biden ha estat "fer tot el possible" per "assegurar-se que Ucraïna pot seguir defensant-se de manera que, si arribés a algun tipus de negociació", el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, "estigui en la millor posició possible, tingui la major influència possible, tingui el major èxit possible en el camp de batalla, per dur a terme aquesta negociació".

"Això ha inclòs una orientació política addicional que el president Biden va emetre no fa molt per permetre que s'utilitzin alguns sistemes de míssils de llarg abast per ajudar a Ucraïna a defensar-se a l'altre costat d'aquesta frontera, i aquesta política segueix vigent", ha explicat el portaveu.

Per la seva banda, el secretari del Departament d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha detallat que aquest nou paquet anunciat inclou municions per a sistemes d'artilleria HIMARS i míssils antirradiació d'alta velocitat (HARM), entre altres armes, com drons o equips de protecció química, biològica, radiològica i nuclear.