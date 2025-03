Els EUA anuncien que les converses per a un alto el foc a Ucraïna continuaran el diumenge a l'Aràbia Saudita

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha anunciat aquest dimarts a la nit que les converses per a un alto el foc a Ucraïna continuaran aquest diumenge, 23 de març, a la ciutat saudita de Jidda, després que el president de Rússia, Vladímir Putin, hagi recolzat detenir els atacs a infraestructures energètiques ucraïneses durant 30 dies.

L'enviat especial dels Estats Units per a Orient Pròxim, Steve Witkoff, ha assenyalat que queden "alguns detalls per polir", però "això començarà el diumenge a Jidda" amb un equip nord-americà liderat per l'assessor de Seguretat Nacional, Mike Waltz, i el secretari del Departament d'Estat, Marco Rubio.

D'altra banda, l'inquilí de la Casa Blanca, que també ha realitzat una entrevista amb la cadena de televisió Fox News, ha negat que Putin li exigís paralitzar l'ajuda militar a Kíiv per aconseguir l'esmentat acord: "No. No ho va fer. No parlem d'ajuda", ha resolt.

Trump ha assegurat que han mantingut "una gran trucada", que va durar gairebé 2 hores i en la qual van parlar "de moltes coses", inclòs "com aconseguir la pau". "I ara mateix, hi ha moltes armes apuntant-se entre ells, i un alto el foc que no arriba. (...) Rússia té l'avantatge", ha agregat, reiterant que vol "acabar amb això d'una vegada".