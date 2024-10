Els EUA anuncien que concediran a Ucraïna un préstec de 18.500 milions com a part de la iniciativa del G7

Zelenski aplaudeix aquesta "decisió històrica": "És just que Rússia pagui per la destrucció causada a Ucraïna"

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Estats Units han anunciat que concediran a Ucraïna un préstec de 20.000 milions de dòlars (18.500 milions d'euros) finançat amb els interessos dels actius russos congelats per les sancions com a part de la iniciativa acordada a l'estiu pel G7.

"Aquests préstecs donaran suport al poble d'Ucraïna en la seva defensa i reconstrucció del país. Els nostres esforços deixen clar que els tirans seran responsables pels danys que han causat", ha indicat la Casa Blanca en un comunicat.

L'anunci de Washington es produeix després que els líders del G7 acordessin al juny proporcionar a Kíiv un préstec de 50.000 milions de dòlars. La quantitat restant, per tant, serà assignada per la Unió Europea, el Regne Unit, Canadà i el Japó.

"No ens equivoquem: Rússia no prevaldrà en aquest conflicte. El poble d'Ucraïna prevaldrà", ha assenyalat la Casa Blanca, agregant que aquesta iniciativa és "un altre recordatori" al president rus, Vladímir Putin, que "el món s'ha unit en suport d'Ucraïna".

L'assessor de Seguretat Nacional adjunt de la Casa Blanca per a assumptes econòmics, Daleep Singh, ha detallat que 10.000 milions, en concepte de suport econòmic a Kíiv, es desemborsaran en el fons d'intermediació financera creat pel Banc Mundial.

La resta, en concepte de suport militar, dependrà que el Congrés nord-americà aprovi mesures per establir canvis legislatius amb l'objectiu que es puguin atorgar préstecs sota aquesta iniciativa del G7, ha explicat en roda de premsa.

"Mai abans una coalició multilateral ha congelat els actius d'un país agressor i després s'ha aprofitat del valor d'aquests actius per finançar la defensa de la part agraviada, tot això respectant l'imperi de la llei i mantenint la solidaritat", ha agregat Singh.

La secretària del Departament del Tresor, Janet Yellen, s'ha reunit durant la jornada amb el ministre de Finances ucraïnès, Sergi Marchenko, a qui li ha subratllat que l'Administració Biden-Harris "continua recolzant a Ucraïna en la seva resistència contra l'agressió russa". "Seguirem defensant la seva sobirania i llibertat", ha declarat.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha aplaudit la "decisió històrica" de Biden d'atorgar a Ucraïna aquest préstec, considerant així que els seus socis "han fet un pas significatiu per donar suport a la lluita d'Ucraïna per la llibertat i fer que Rússia rendeixi comptes". "Hem de guanyar aquesta lluita. És just que Rússia pagui per la seva agressió i la destrucció que ha causat a Ucraïna", ha assenyalat.

Així, el mandatari ucraïnès ha mostrat el seu agraïment a Biden, a Yellen i a aquelles persones que han treballat perquè tiri endavant l'esmentat préstec. També ha agraït al Congrés i al poble nord-americà "per donar suport als ucraïnesos" mentre continuen "defensant" les seves llars, la seva llibertat i democràcia "per a aquells que comparteixen els mateixos valors".