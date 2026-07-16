Els EUA anuncien aranzels del 25% a importacions brasileres després d'acusar a Lula de no negociar "de bona fe"

Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP
MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern dels Estats Units ha ordenat aquest dimecres per la nit la imposició d'un aranzel del 25% a "la majoria" de les importacions brasileres, argüint com a detonant d'aquesta decisió la falta de "bona fe" del president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a l'hora de negociar amb Washington.
"El president (Donald) Trump ha ordenat al Representant de Comerç dels Estats Units (USTR, per les seves sigles en anglès) que imposi un aranzel del 25% a la majoria de les importacions brasileres", ha anunciat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, en un missatge a xarxes en el qual ha cridat al fet que "no hi hagi cap dubte sobre el motiu: el president Lula i el seu Govern no han negociat de bona fe amb els Estats Units".
A continuació, l'alt funcionari nord-americà ha asseverat que les polítiques econòmiques adoptades pel cap del Planalto "són perjudicials tant per als nord-americans com per als brasilers": "Durant l'últim any, Lula ha anteposat el seu propi ego a la consecució d'un acord que beneficiï al poble brasiler, i aquests aranzels són el preu que cal pagar per això", ha etzibat.