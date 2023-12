Els EUA anuncien 2.750 milions d'euros més en resposta a la crisi climàtica

MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, ha anunciat aquest dissabte a Dubai, on se celebra la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP28) que el seu país dedicarà 3.000 milions de dòlars (uns 2.756 milions d'euros) a inversions en energies netes i a reforçar les comunitats més vulnerables davant els desastres climàtics.

Els Estats Units aportaran aquesta quantitat al Fons Climàtic Verd, el principal vehicle per ajudar els països en vies de desenvolupament a adaptar-se a la crisi climàtica i reduir la contaminació per combustibles fòssils. Es tracta de la segona aportació de Washington, que prèviament ja havia anunciat 2.000 milions de dòlars.

El president nord-americà, Joe Biden, finalment no ha assistit a la cimera climàtica de Dubai i ha enviat Harris com a màxima representant del país al seu lloc. Biden sí que va estar present en les cites anuals del 2021 i el 2022, per la qual cosa la seva absència ha provocat crítiques.

També hi ha hagut crítiques al compromís dels Estats Units d'aportar amb prou feines 17.500 milions de dòlars al fons creat per pal·liar les conseqüències dels desastres climàtics, molt per sota de països com la Unió dels Emirats Àrabs (100 milions de dòlars), Alemanya (100 milions de dòlars) o el Regne Unit (50 milions de dòlars).

El viatge de Harris també servirà per abordar l'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza amb dirigents de la regió de Pròxim Orient, ha destacat la Casa Blanca en un comunicat. "Se centrarà en la planificació del moment posterior a la crisi", ha indicat.

CRÍTIQUES DE GREENPEACE

En resposta a la declaració de la vicepresidenta dels Estats Units en la COP28, la directora de política global de Greenpeace Internacional, Tracy Carty, ha retret a Harris que "no ha abordat la màxima prioritat en aquesta COP28: un acord sobre l'eliminació ràpida de tots els combustibles fòssils".

"A més, no ha dit res sobre la política nord-americana de producció de petroli i gas, que contradiu aquest acord. Els Estats Units va camí de sumar més d'un terç de les emissions d'efecte hivernacle mundials procedents de la nova producció de petroli i gas de cara al 2050", ha afegit.

En particular, Greenpeace ha criticat que els Estats Units ha concedit permisos per al projecte Willow i altres explotacions de petroli i gas i ha autoritzat nous oleoductes i terminals d'exportació de gas natural liquat. "L'Administració Biden està permetent a la indústria dels combustibles fòssils ampliar la producció a nivells que destruirien el clima fins al punt de convertir el planeta en inhabitable", ha ressaltat.

"Les declaracions dels Estats Units en aquesta cimera del clima han d'anar acompanyades de mesures al seu país, començant per la paralització immediata de tots els nous projectes de petroli i gas", ha reblat.