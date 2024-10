Els EUA alerten d'un possible "atac imminent" de l'Iran contra Israel

MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'administració dels Estats Units (EUA) ha assenyalat que té indicis que el règim de l'Iran podria estar preparant un "atac imminent" amb míssils balístics contra Israel, tot això després del repunt d'atacs aeris israelians contra objectius del partit-milícia xiïta Hezbollah al Líban i després de la incursió terrestre d'aquesta matinada.

Un alt funcionari de la Casa Blanca ha afirmat que els EUA donen suport "activament als preparatius" per garantir la defensa d'Israel contra aquest possible atac, el qual ha destacat que implicaria "greus conseqüències per a l'Iran", segons un comunicat recollit per la CNN.

Més tard, el portaveu de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), Daniel Hagari, ha confirmat que els EUA els han alertat d'un possible atac iranià, tot i que ha destacat que "per ara" no s'ha identificat cap amenaça i que el país està preparat per a aquesta mena d'incidents.

"Hem tractat amb aquesta amenaça en el passat i ara també ho farem", ha manifestat Hagari durant una declaració publicada en un vídeo de les FDI, en què a més fa una crida a la ciutadania a fer cas de les instruccions de les autoritats pertinents "com ha fet durant tota la guerra".

Amb tot, Hagari ha insistit que l'exèrcit d'Israel sempre està "preparat per defensar i atacar", i ha destacat que tenen "plans i capacitat" per respondre a l'Iran davant una possible ofensiva. Així mateix, ha assenyalat que els EUA i la resta de socis estan preparats per donar suport a la defensa israeliana, com ja va passar amb l'ofensiva que Teheran va llançar a l'abril.

D'altra banda, el ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, s'ha reunit amb el cap de l'Estat Major de les FDI, Herzi Halevi, per avaluar la situació i l'ambaixada dels EUA a Israel ha instat el personal diplomàtic i les seves famílies a "protegir-se a casa fins a un altre avís".