Els EUA aixequen sancions contra el cru i els petroquímics iranians per dos mesos

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MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -
Els Estats Units han emès aquest dlluns per la nit una "autorització per a la producció, entrega i venda de petroli cru, productes petroquímics i productes derivats del petroli d'origen iranià" per dos mesos, aixecant així una llarga llista de sancions en el marc de les seves negociacions amb l'Iran intervingudes pel Pakistan i Qatar.
Després d'enumerar més d'una desena de documents sancionadors contra l'Iran, l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC, per les sigles en anglès), dependent del Departament del Tresor, ha indicat que "totes les transaccions prohibides" en aquests "que siguin habituals i necessàries per a la producció, venda, entrega o descàrrega de petroli cru, productes petroquímics o productes derivats del petroli d'origen iranià (...) queden autoritzades fins a les 0.01 (hora de la costa est nord-americana, les 6.01 a l'Espanya peninsular i les Balears) del 21 d'agost del 2026".
Entre les operacions permeses durant aquests gairebé dos mesos estarien "les transaccions que involucren vaixells bloquejats" en virtut de les restriccions que suspèn aquesta "Llicència General X", així com la "importació als Estats Units de cru" i petroquímics iranians.