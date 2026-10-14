Els EUA aixequen les sancions al president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tresor dels Estats Units (EUA) ha anunciat aquest dimecres l'aixecament de les sancions al president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, en el marc de les noves relacions entre tots dos països arran de la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, al gener.
L'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) ha pres aquesta decisió de la qual no han transcendit més detalls, tret que ha exclòs de la seva 'llista negra' el polític veneçolà i germà de la presidenta inerina Delcy Rodríguez.
Washington ja va aixecar les sancions a qui va ser número dos de Maduro a l'abril, gairebé tres mesos després que assumís el poder. Sobre els germans pesaven diverses sancions des del setembre del 2018, una mesura durant el primer mandat del president Donald Trump.