Els EUA aixecaran un port temporal a Gaza per gestionar el lliurament d'ajuda humanitària

Biden insta Israel a "fer la seva part" i aclareix que no hi haurà tropes estatunidenques sobre el terreny

L'ONU considera que qualsevol ajuda per la Franja és "òbviament bona"

MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dijous en el seu discurs sobre l'Estat de la Unió que ha donat ordre a l'Exèrcit per establir un port temporal a Gaza per rebre i gestionar l'enviament d'ajuda humanitària a l'enclavament.

"Aquesta nit donaré instruccions a l'Exèrcit nord-americà perquè dirigeixi una missió d'emergència destinada a establir un port temporal al Mediterrani, a la costa de Gaza, perquè pugui rebre grans vaixells carregats d'aliments, aigua, medicines i refugis temporals", ha manifestat Biden.

A més, ha destacat que el port permetrà un "augment massiu" de la quantitat d'ajuda humanitària que arriba diàriament a l'enclavament, encara que ha instat Israel a "fer la seva part". Biden també ha aclarit que no hi haurà militars nord-americans sobre el terreny.

Poc abans, fonts governamentals consultades per mitjans nord-americans havien confirmat la mesura, expressant que les instal·lacions comptarien amb un moll temporal que "proporcionarà capacitat per centenars de camions cada dia", la coordinació conjunta de les autoritats israelianes, Nacions Unides i les ONG. Aquests primers enviaments d'ajuda humanitària arribaran a través de Xipre, segons aquestes mateixes fonts.

"Aquesta nova i important prestació trigarà diverses setmanes a ser planificada i executada. Les forces necessàries per completar aquesta missió ja son a la regió o començaran a traslladar-se allà aviat", han afegit.

Després de les primeres informacions, el portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha afirmat que qualsevol forma d'enviar més ajuda a la Franja és "òbviament bona".

"Qualsevol forma de fer arribar més ajuda a Gaza, ja sigui per mar o per aire, és òbviament bona. El nostre objectiu i el de la comunitat internacional ha de continuar sent augmentar la distribució a gran escala i l'entrada d'ajuda per terra. És rendible, és eficaç en volum, i per això hem dit des del principi que necessitem més punts d'entrada i un major volum d'ajuda per terra", ha declarat en una roda de premsa.

Les severes restriccions d'Israel pel lliurament d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza estan deixant sense reserves a una població palestina que, a més de morir sota les bombes, comença fer-ho d'inanició i malalties.