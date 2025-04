Els EUA afirmen que l'atac rus contra civils a Sumi "ultrapassa tots els límits de la decència"

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -

L'enviat especial de la Presidència nord-americana per a Ucraïna, Keith Kellogg, ha condemnat l'atac amb míssils russos d'aquest diumenge sobre la ciutat de Sumi i ha denunciat que "ultrapassa tots els límits de la decència".

Almenys 32 persones han mort i 99 han resultat ferides per l'impacte de dos míssils balístics russos amb bombes de dispersió al centre de Sumi en plena commemoració del Diumenge de Rams, segons l'últim balanç de les autoritats ucraïneses.

"L'atac d'avui, Diumenge de Rams, de forces russes contra objectius civils a Sumi ultrapassa tots els límits de la decència", ha publicat Kellogg en el seu compte a la xarxa social X.

"Hi ha desenes de civils morts i ferits. Com a antic comandament militar en sé d'objectius i això està malament. Per això el president (Donald) Trump està treballant dur per posar fi a aquesta guerra", ha afegit.

També l'ambaixadora dels EUA a Ucraïna, Bridget Brink, ha condemnat l'atac i aquesta vegada ha esmentat a Rússia com a culpable, després de la crítica del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per no haver fet cap esment a Moscou en un altre atac ocorregut la setmana passada.

"Avui, Diumenge de Rams, Rússia ha llançat míssils balístics sobre Sumi i les informacions indiquen que, igual que a Kriví Rih, ha emprat municions de dispersió, la qual cosa va augmentar la devastació i els danys a la població civil", ha condemnat l'ambaixadora.