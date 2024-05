Els EUA afirmen haver lliurat unes 570 tones d'ajuda humanitària a Gaza a través del moll flotant

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha informat que ha lliurat unes 570 tones d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza través del moll flotant, que porta operatiu des de divendres passat, quan Washington va anunciar que diversos camions havien començat a desembarcar.

"Fins avui, s'han lliurat més de 569 tones d'ajuda humanitària a través del moll temporal a Gaza per a la seva posterior distribució per part dels socis humanitaris. Els EUA, el Regne Unit, la Unió dels Emirats Àrabs, la UE i molts altres socis han donat aquesta ajuda", ha indicat l'Exèrcit nord-americà.

El CENTCOM ha reiterat que "el moll és una solució temporal per augmentar l'ajuda humanitària a Gaza per satisfer les necessitats urgents del poble palestí", segons resa un comunicat publicat en el seu perfil de la xarxa social X.

El moll provisional servirà de centre pel lliurament de subministraments atès que Gaza manca d'un port prou profund per a grans bucs de càrrega. Està previst que uns 90 camions al dia arribin a Gaza gràcies a aquesta infraestructura, una xifra que augmentarà fins als 150 de cara a la segona fase del pla.

El portaveu del Pentàgon, Patrick Ryder, va afirmar la setmana passada que el Programa Mundial d'Aliments (PMA) estarà al capdavant de la distribució de l'ajuda descarregada des del moll temporal. L'ajuda arribarà a través d'un corredor marítim obert des de Xipre.

No obstant això, organismes com l'ONU han alertat que aquest moll no pot considerar-se un substitut dels lliuraments per terra atès que les zones on les necessitats són més apressants es troben més allunyades de la platja.

L'Exèrcit d'Israel ha incrementat durant les últimes setmanes els seus bombardejos contra Rafah i altres ciutats de l'enclavament palestí i el 7 de maig es va fer amb el control del costat palestí del pas fronterer, suspenent les operacions humanitàries, la qual cosa ha fet augmentar la preocupació internacional per l'aprofundiment de la crisi humanitària a causa de l'ofensiva, que deixa ja més de 35.500 morts.