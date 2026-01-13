Els EUA diuen que "la diplomàcia és la primera opció" però no descarten bombardar l'Iran

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La Casa Blanca ha afirmat aquest dilluns que "la diplomàcia sempre és la primera opció" per al president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, però que no descarta cap alternativa, entre les quals, la de bombardar l'Iran, com va fer el juny de l'any passat, si bé aquesta vegada en plena onada de protestes al país centreasiàtic, la repressió del qual ja ha deixat més de 640 víctimes mortals i 10.000 detinguts.
"La diplomàcia sempre és la primera opció per al president", ha assenyalat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en unes declaracions a la premsa, just després de destacar que "una de les qualitats del president Trump és mantenir sempre totes les opcions sobre la taula, i els atacs aeris serien una de les moltes opcions que té el comandant en cap" de les forces armades nord-americanes.
Així mateix, Leavitt ha incidit, com el mandatari republicà, en que el que se sent "públicament del règim iranià és molt diferent dels missatges que l'administració rep en privat", un contrast que l'inquilí de la Casa Blanca "té interès a explorar".
"Dit això, el president ha demostrat que no tem fer servir opcions militars quan ho considera necessari, i que ningú no ho sap millor que l'Iran", ha reiterat, en ple augment de les sancions dels EUA que, juntament amb Israel, ha tornat a apuntar al seu programa nuclear, amb bombardejos com els del juny del 2025, que van matar més de 1.100 persones.