Els EUA actuaran "en conseqüència" per la mort de quatre tripulants d'una embarcació a Cuba

MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha assegurat aquest dimecres per la nit que les autoritats del país nord-americà respondran "en conseqüència" després de la mort de quatre tripulants d'una embarcació nord-americana en un tiroteig amb les forces de seguretat de Cuba prop de la costa de la illa.
"Esbrinarem exactament què va passar aquí i després respondrem en conseqüència", ha assenyalat en declaracions a la premsa des de Saint Kitts i Nevis, on es troba amb motiu d'una reunió amb líders de la Comunitat del Carib (Caricom).
El cap de la diplomàcia nord-americana ha indicat que verificaran el succeït "de forma independent" ja que, fins al moment, "la major part de la informació" a les seves mans procedeix de les autoritats cubanes i ha defensat que Washington traurà les seves pròpies conclusions sobre el succés: "Tinc motius de sobres per voler la nostra pròpia informació. Als Estats Units, en general, no prenem decisions basant-nos en el que diuen les autoritats cubanes".