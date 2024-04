Els EUA accedeix a treure les seves tropes del Níger després de la ruptura d'acords militars

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern dels Estats Units ha acceptat la petició de les autoritats del Níger perquè les tropes nord-americanes surtin del país africà, dins d'una revisió a gran escala de les relacions que coincideix amb l'acostament polític amb Rússia a la junta militar nigerina.

Washington va notificar divendres la seva decisió final a Niamey, en una trobada entre el secretari d'Estat adjunt dels Estats Units, Kurt Campbell, i el primer ministre del Níger, Ali Lamine Zeine, segons fonts oficials citades pel diari 'The Washington Post'.

L'Administració de Joe Biden s'havia resistit fins ara a fer un pas que ja havia reclamat públicament la junta del Níger i que implicarà el replegament d'uns mil efectius. També queda pendent el futur d'una base construïda fa amb prou feines sis anys i valorada en uns 110 milions de dòlars (uns 103 milions d'euros).

"El primer ministre ens ha demanat que retirem les tropes i hem acceptat", ha resumit un responsable del Departament d'Estat nord-americà que ha avançat l'inici "en qüestió de dies" de noves conservacions per elaborar un full de ruta clar per a la retirada, per tal que es faci de manera "ordenada".

L'activitat militar ja estava molt limitada després que els Estats Units van trencar els de cooperació amb el Níger i van aturar, entre altres programes, el vol de drons, clau per a la recollida d'informació d'Intel·ligència i la preparació d'atacs no només en territori nigerí sinó també en altres zones de la regió del Sahel.

El cop d'estat del 2023, que va suposar el derrocament del president Mohamed Bazoum i va alçar al poder una junta militar, va incloure el Níger dins d'un grup cada cop més nombrós de règims africans crítics amb la presència occidental i proclius, en canvi, a acostaments a Rússia.

La junta militar del Txad ha amenaçat aquesta mateixa setmana els Estats Units amb sol·licitar formalment la retirada les seves tropes de la base militar estratègica d'Adji Kossei, en ple centre de la capital, N'Djamena.