Els estudiants de Sèrbia llancen el seu ultimàtum al nacionalisme de Vucic a les eleccions d'aquest diumenge

Marko Dimic / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de Sèrbia Aleksandar Vucic s'enfronta a les eleccions d'aquest diumenge a una de les proves més difícils de les seves 14 anys de mandat: l'explosiva aparició d'una llista electoral d'estudiants, ara mateix segona en totes les enquestes i a una distància tan curta de la seva coalició Sèrbia Unida que és capaç d'arruïnar el seu pla per perllongar la seva estada en el poder, aquesta vegada com a primer ministre.
En el centre d'aquesta revolució en la política sèrbia es troba la tragèdia de l'estació de tren de Novi Sad: l'1 de novembre de 2024 l'esfondrament d'una marquesina va costar les vides de 16 persones i la lentitud de la investigació oficial va alimentar les habituals crítiques a la corrupció i la falta de transparència del Govern serbi i les vigílies van començar a convertir-se en marxes de protesta.
El primer a caure va ser el ministre de Transports, Goran Vesic, però els manifestants no es van quedar aquí, i van redoblar la pressió fins que el primer ministre de Sèrbia, Milos Vucevic, es va veure obligat a dimitir.
La Llista d'Estudiants, liderada per Ilija Srdanovic, cardiòleg i professor a Novi Sad, és una autoproclamada organització transversal, sense líders i formada a través de plens universitaris sota la promesa fonamental que no es tracta d'un partit disfressat.
Els seus reglaments prohibeixen als propis estudiants que es presentin perquè volen buidar les sospites que estan usant els comicis per llançar les seves carreres polítiques.