Els Estats Units intercepten diversos avions militars russos prop d'Alaska

MADRID 25 set. (EUROPA PRESS) -
El Comandament de Defensa Aeroespacial d'Amèrica del Nord (NORAD) ha informat que les forces nord-americanes han interceptat diversos caces i bombarders russos prop de les costes de l'estat d'Alaska, un incident que es produeix en ple augment de la tensió per la presència de drons a l'espai aeri danès, polonès i romanès.
En un comunicat, el NORAD indica que s'ha detectat la presència de dos bombarders estratègics Tu-95 i dos caces Su-35 a la zona d'identificació de defensa d'Alaska --àrea que inclou un perímetre addicional i on les forces armades s'encarreguen de supervisar el trànsit aeri per frustrar possibles amenaces--.
Així, la força aèria del país nord-americà ha desplegat quatre caces F-16, quatre avions KC-135 i un E-3, una aeronau de Boeing dissenyada per desenvolupar tasques d'alerta primerenca i control aeri. Aquests avions han dut a terme accions d'"identificació i intercepció".
Aquesta mateixa setmana, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat favorable a que els països de l'OTAN ataquin avions russos si ingressen al seu espai aeri.