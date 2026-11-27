Orit Ben-Ezzer / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units ha confirmat que l'estudiant universitari espanyol Santi Almarcha Senpau, detingut el passat 15 de novembre pel Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE) a Florida, té un antecedent per robatori en comerços ('shoplifting') i ha rebut la concessió d'una "sortida voluntària" del país, tot i que estarà sota custòdia migratòria fins que es materialitzi la seva expulsió.
Segons ha traslladat un portaveu del departament en unes declaracions remeses a Europa Press, Almarcha Senpau --al qual qualifiquen d'"immigrant indocumentat procedent d'Espanya"--, va ser arrestat en un control de trànsit al comtat de Suwannee, al nord de Florida, en una intervenció duta a terme amb el suport del Departament d'Agricultura estatal.
"Almarcha Senpau va entrar legalment al país el 14 de gener del 2026 amb un permís d'estada temporal. En contravenció de les lleis de nostra nació, va excedir el període d'estada permès i no va abandonar el país abans del 14 de setembre del 2026", ha assenyalat el departament i ha afirmat que el jove continuarà tancat en dependències de l'ICE a l'espera de la seva sortida de territori nord-americà.
L'organisme dirigit pel secretari Markwayne Mullin ha emmarcat aquesta detenció en la cooperació entre les agencies federals i les forces d'ordre locals i ha destacat que la col·laboració en estats com Florida ha permès practicar 40.000 detencions de migrants en situació irregular.
"Sota la presidència de (Donald) Trump i el lideratge del secretari Mullin, els immigrants il·legals amb antecedents penals no són benvinguts als Estats Units", ha subratllat el portaveu.