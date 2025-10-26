Els Estats Units anuncien un "acord marc" amb la Xina per evitar nous aranzels

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha assegurat aquest diumenge que les negociacions amb la Xina han permès tancar un "acord marc" per evitar la imposició d'aranzels addicionals del 100 per cent als productes xinesos.
"Crec que hem aconseguit un marc significatiu perquè els dos líders es reuneixin dijous que ve i que s'evitin els aranzels", ha afirmat Bessent en declaracions a la cadena nord-americana ABC des de Kuala Lumpur, a Malàisia.
Aquest mateix diumenge on ha arribat a Malàisia el president nord-americà, Donald Trump, en la seva primera escala d'una gira diplomàtica per Àsia. Està previst que Trump es reuneixi amb el president xinès, Xi Jinping, aquesta mateixa setmana a Corea del Sud.
També aquest diumenge el representant xinès per a Comerç Internacional, Li Chenggang, ha confirmat un "consens preliminar" entre els dos països en l'àmbit comercial durant els contactes mantinguts a Malàisia, segons recullen mitjos xinesos.
Bessent no ha donat detalls de l'acord aconseguit, però ha indicat que hi haurà "algun tipus d'ajornament" sobre els controls a l'exportació de terres rares anunciats per Pequín. Aquests minerals que posseeix la Xina en gran quantitat han estat un dels motius principals de les tensions comercials entre les dues potències.
El responsable nord-americà ha explicat que el document pactat permetrà que Trump i Xi "tinguin una reunió molt productiva". "Crec que serà fantàstic per als ciutadans nord-americans, per als agricultors nord-americans i per al nostre país en general", ha reblat.