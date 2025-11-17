Els equatorians rebutgen les quatre propostes de Noboa

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'electorat equatorià ha rebutjat les quatre propostes del president de l'Equador, Daniel Noboa, recollides en el referèndum i consulta popular celebrats aquest diumenge al país llatinoamericà, amb més del 95 per cent de l'escrutini.
Segons les dades del Consell Nacional Electoral (CNE), la majoria d'equatorians s'han posicionat en contra de la presència de bases estrangeres en territori nacional (amb gairebé un 60,6 per cent), de la fi del finançament estatal a partits polítics (per sobre del 58 per cent) i de la reducció d'escons a l'Assemblea Nacional (un 53,5 per cent).
També ha estat aquest el cas del referèndum sobre la convocatòria d'una Assemblea Constituent per reescriure la Constitució del 2008, al que s'han oposat prop del 62 per cent dels votants.