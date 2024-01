Els Emirats avisen els EUA que s'acaba el temps per aturar un esclat regional de la guerra de Gaza

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Emirats Àrabs Units ha demanat als Estats Units que pressioni a favor d'un alto el foc immediat de la guerra d'Israel a Gaza davant el risc cada vegada més clar d'un esclat a gran escala del conflicte a la regió, en paraules de l'ambaixadora emiratí davant l'ONU, Lana Nuseibé.

"Necessitem un alto el foc humanitari ara, no podem esperar 100 dies més", ha declarat Nuseibé. "Els riscos són alts, la guerra a Gaza és clarament una ferida oberta i està desestabilitzant la regió", ha afegit.

L'administració del president Joe Biden s'ha abstingut d'exigir el cessament de la campanya militar israeliana i també ha vetat una proposta de pau de les Nacions Unides presentada precisament pels Emirats al desembre.

Des de l'inici de la guerra a Gaza, hi ha hagut escaramusses gairebé diàries a la frontera d'Israel amb el Líban entre les forces israelianes i Hezbollah, la milícia xiïta recolzada per l'Iran.

A això cal afegir que l'Iran va llançar aquest passat dilluns atacs amb míssils contra una suposada base d'espionatge israelià al nord de l'Iraq, que la insurrecció houthi del Iemen està pertorbant el comerç mundial en atacar els vaixells de càrrega que transporten mercaderies a través del mar Roig i que cada cop són més els atacs de grups vinculats a l'Iran contra bases nord-americanes a l'Iraq i Síria.

"Si l'objectiu és el disminuir l'extremisme i el terrorisme a la nostra regió, crec que podem descriure el que passa com un cas d'estudi sobre com no fer-ho", ha manifestat l'ambaixadora en unes declaracions recollides per Bloomberg.