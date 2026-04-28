Els Emirats Àrabs Units abandonen l'OPEP i l'OPEP+ a partir de l'1 de maig

MADRID 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats dels Emirats Àrabs Units ha anunciat que es retiren de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i l'OPEP+ amb efecte a partir de l'1 de maig per l'impuls del país en polítiques comercials alineades amb els "fonaments del mercat a llarg termini".
"Donem les gràcies a l'OPEP i als seus països membres per dècades de cooperació constructiva. Continuem compromesos amb la seguretat energètica, proporcionant un subministrament confiable, responsable i de menys carboni mentre donem suport a mercats globals estables", ha indicat el ministre d'Energia dels Emirats, Suhail Al-Mazroui, a les xarxes socials.
D'aquesta manera, el país del Golf pèrsic mostra la intenció d'allunyar-se d'una economia basada en el cru després d'una anàlisi de les seves capacitats actuals i futures, incloent, segons l'agència de notícies WAM, una inversió més elevada de la producció nacional d'energia i el seu compromís amb un paper responsable, fiable i amb visió de futur en els mercats energètics mundials.
L'OPEP fixa quotes de producció als barrils de cru amb l'objectiu de controlar la quantitat que en posen al mercat i afectar els preus internacionals del petroli. A més, serveix com a fòrum de coordinació entre els països productors.
Els Emirats consideren que continua sent un soci energètic "fiable i responsable", malgrat la decisió de sortir de l'organisme internacional i avancen que continuaran contribuint a l'estabilitat del mercat de manera "mesurada i responsable".