Els Emirats Àrabs intercepten nous míssils i drons provinents de l'Iran

Abu Dhabi restringeix el seu espai aeri fins al pròxim 11 de maig
MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa dels Emirats Àrabs Units (EAU) ha informat aquest dimarts que les seves defenses antiaèries han interceptat míssils i drons provinents de l'Iran malgrat l'alto el foc en vigor i després que Abu Dhabi denunciés dilluns un atac contra una instal·lació petroliera i un vaixell que transitava per l'estret d'Ormuz.
"El Ministeri de Defensa confirma que els sorolls que s'han sentit en àrees disperses del país són el resultat de l'acció dels sistemes de defensa aèria dels EAU contra míssils balístics, drons i avions no tripulats", ha indicat la cartera en un missatge a les xarxes socials.
Les autoritats emiratianes han anunciat aquest mateix dimarts que han restringit el seu espai aeri "a un limitat nombre de rutes" fins al pròxim 11 de maig, segons es desprèn d'un advertiment enviat a través de NOTAM, el sistema oficial d'avisos a l'aviació.
Això es produeix després que els EAU denunciessin dilluns un atac amb drons des de l'Iran contra instal·lacions petrolieres a Fujayra i un altre contra una embarcació vinculada a l'Abu Dhabi National Oil Company (ANDOC) quan transitava per l'estret d'Ormuz.
En total, els EAU van interceptar prop de 20 projectils iranians, si bé el president dels Estats Units, Donald Trump, va restar importància a l'incident. "La majoria han estat destruïts", va dir, després d'afegir que els projectils no van provocar danys importants.