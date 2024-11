Els ecologistes reclamen que la COP29 insti els països rics a proveir un bilió de dòlars anuals fins al 2030

MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -

Les organitzacions ecologistes i socials espanyoles presents a la Cimera del Clima que se celebra a Azerbaidjan han reclamat un acord perquè els països rics es comprometin a proveir un bilió de dòlars públics anuals fins al 2030 per a accions climàtiques.

Lamenten, en un comunicat conjunt, que "els països enriquits només han posat sobre la taula la irrisòria xifra per proveir i mobilitzar 250.000 milions de dòlars anuals", incidint que aquesta xifra "serà inamovible en els pròxims10 anys, ja que fins al 2035 no es revisaran aquests compromisos de finançament" si es manté l'esborrany actual.

"Aquesta xifra no representa cap augment respecte a l'objectiu col·lectiu vigent, aprovat el 2009, de 100.000 milions de dòlars anuals entre 2020 i 2025", adverteixen Ecodes, Ecologistes en Acció, Greenpeace, Joventut pel Clima, Observatori del Deute en la Globalització, SEO/BirdLife i UGT.

Segons les estimacions, els països necessitarien entre 5 i 6,9 bilions de dòlars des d'ara fins al 2030 per poder complir amb els seus compromisos climàtics, és a dir, "aproximadament un bilió a l'any".

A més, les organitzacions critiquen que l'actual esborrany de la COP29 "no ofereix cap mena de garantia als països empobrits", assenyalant que 130 països del Sud global es troben en una situació "com a mínim crítica" pels efectes del deute.

"Qualsevol acord que no vinculi els països del Nord global a proporcionar finançament públic, suficient i predictible als països del Sud global és un resultat negatiu d'aquesta cimera", sostenen, per afegir que "la Unió Europea ha d'actuar de manera immediata i efectiva" per aconseguir un acord "ambiciós".