Els demòcrates superern expectatives i guanyen el control total del Congrés en un vot de càstig a Trump

Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre
MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El Partit Demòcrata dels Estats Units ha viscut una de les més grans nits de la seva història recent i ha fet vàlids els escenaris més optimistes per guanyar el control de les dues càmeres del Congrés en les eleccions legislatives d'aquest dimarts; un vot de condemna a les polítiques (l'econòmica en particular) del president Donald Trump, que encara els seus dos últims anys de mandat afeblit com mai als ulls del Partit Republicà.
Totes les projeccions dels principals mitjans nord-americans, incloses les de la conservadora Fox News, concedeixen als demòcrates els 51 escons que els donen la majoria en la cambra alta i, amb folgança, més dels 218 escons que necessitaven per guanyar la Cambra de Representants, la cambra baixa del Congrés; un escenari impensable a l'inici de l'any.
Un malferit Trump ha intentat emmarcar la derrota en l'absència del seu nom en les paperetes, per molt que s'hi hagi passat les últimes setmanes recorrent el país anant míting després de míting, intentant associar la seva identitat als seus candidats.
El president nord-americà porta dies assegurant que la derrota no afectarà gens ni mica a la seva forma de governar i recorrerà sense pudor al veto executiu per obstaculitzar l'onada d'investigacions que propulsará el nou Congrés, però la realitat és que la nit demòcrata ha estat una successió de victòries en estats on el mandatari havia guanyat amb comoditat les presidencials de 2024.
Triomfs, a més, enormement significatius: els demòcrates han guanyat aquesta nit en el seu bastió de Texas per vegada primera en gairebé 40 anys gràcies a un vot llatí que ha col·locat a la seva primera governadora en l'estat (també sense precedents, a un governador a Califòrnia en la figura de Xavier Becerra). A més, han amenaçat el seu domini a Florida i castigat a Carolina del Sud el llegat del seu aliat Lindsey Graham, en rebutjar la candidatura de la seva germana Darline. Han perdut les dues Carolines, Kansas, Iowa i Ohio.