Els contraatacs iranians contra Israel deixen almenys un mort i 456 ferits

Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto
MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -
El balanç provisional dels contraatacs iranians contra Israel deixa ara Pper ara una dona morta i 456 ferits de diversa consideració, però la majoria lleus, segons una estimació publicada aquest diumenge pel Ministeri de Salut israelià.
La morta és una dona de 60 anys i la causa de la seva mort sembla ser una fallada respiratòria durant una de les evacuacions. La seva defunció ha estat confirmada aquest matí.
Un total de 456 persones han estat hospitalitzades en algun moment dels atacs, de les quals 86 segueixen ingressades. Una d'elles es troba en estat greu i 19 han rebut un pronòstic reservat.