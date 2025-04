Els contactes entre l'Iran i els EUA continuaran amb un format indirecte amb la mediació d'Oman

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, ha explicat aquest diumenge que els contactes entre el seu país i els Estats Units sobre el programa nuclear iranià continuaran sota el format indirecte amb la mediació d'Oman.

"Tenim contactes indirectes amb Oman com a amfitrió", ha apuntat Baqaei en unes declaracions recollides per l'agència de notícies semioficial iraniana Mehr. "L'Iran ja ha manifestat que les negociacions directes no són productives sota les amenaces, pressions o intimidacions", ha matisat.

A més, Baqaei ha indicat que ja treballen amb Washington per decidir quina serà la següent ronda de contactes. "Quant a la següent ronda de contactes, serà a Oman o a un altre lloc. Hi ha un diàleg sobre això", ha apuntat.

Baqaei ha afirmat que sigui la que sigui la ubicació de la pròxima ronda, Oman continuarà exercint una funció "clau" com a mediador. "El que importa és que Oman continuarà amb la seva responsabilitat de mediació. Siguin on siguin les negociacions, Oman estarà al càrrec de la coordinació entre les delegacions", ha subratllat.

Baqaei ha ressaltat a més que aquests contactes se cenyeixen "estrictament" a la qüestió nuclear.

Les delegacions de l'Iran i els Estats Units han mantingut aquest dissabte, 12 d'abril, la primera ronda de converses indirectes a Masqat (Oman) que han tingut un resultat "molt positiu i constructiu", segons la Casa Blanca. Totes dues parts han pactat tornar-se a veure dissabte vinent, 19 d'abril, també a Masqat ja amb vista a la redacció d'un "marc general" de diàleg.