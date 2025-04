Els conservadors i els socialdemòcrates pacten la 'gran coalició' a Alemanya

BERLÍN 9 abr. (DPA/EP) -

El bloc conservador encapçalat per la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i el Partit Socialdemòcrata (SPD) han tancat aquest dimecres l'acord per poder governar junts la pròxima legislatura, un pacte que fa diverses setmanes que negocien i que convertirà el democristià Friedrich Merz en el nou canceller d'Alemanya.

Les parts ja han confirmat el final de les negociacions, en espera que a les 15.00 hores compareguin Merz, el seu soci bavarès, Markus Soeder, i un dels principals líders socialdemòcrates, Lars Klingbeil, per donar-ne els detalls.

Alemanya torna d'aquesta manera a la 'gran coalició' ('grosse koalition' en alemany), una fórmula que no és nova però que a priori tant la CDU com l'SPD van mirar de descartar en campanya. L'aritmètica electoral, no obstant això, va acabar demostrant que era l'única opció per garantir un govern i alhora mantenir el cordó sanitari a la ultradreta.

Scholz ja ha anunciat que no formarà part del nou Consell de Ministres, tot i que es mantindrà com a diputat al Bundestag, la cambra baixa del Parlament.