Els conservadors i els socialdemòcrates anuncien converses formals per a una gran coalició a Alemanya

Les negociacions comencen amb un consens sobre el futur enduriment de la política migratòria

MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -

L'aliança conservadora que conformen la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i la Unió Social Cristiana (CSU) ha anunciat amb el Partit Socialdemòcrata (SPD) l'inici de les negociacions en ferm per concretar una gran coalició de govern que dirigirà Alemanya amb el líder democristià Friedrich Merz com a nou canceller del país.

Després de diversos dies de converses exploratòries, la nova fase de les negociacions ha estat finalment anunciada en una roda de premsa protagonitzada per Merz, acompanyat del líder de la CSU i ministre principal de Baviera, Markus Söder, i els copresidents de l'SPD, Lars Klingbeil i Saskia Esken.

"Tenim un document conjunt que és la base per a les negociacions de coalició que comencen la setmana vinent", ha declarat Merz davant dels mitjans com a portaveu principal de tres partits que aglutinen 329 escons dels 630 que conformen el Bundestag, el Parlament alemany, per sobre de la majoria necessària de 316 seients.

El segon partit més votat en les passades eleccions federals de febrer, Alternativa per a Alemanya, ha quedat exclòs d'aquestes converses pel cordó sanitari que la resta de formacions polítiques ha imposat a la ultradreta al país.

Merz ha manifestat de manera reiterada el seu desig de formar un govern nou abans de Setmana Santa, que aquest any cau en la segona meitat d'abril.

Durant la roda de premsa, els líders polítics alemanys han celebrat l'ambient "cordial" en què han transcorregut els set dies de converses preliminars i ha destacat, per exemple, el consens aconseguit en qüestions fonamentals com el desenvolupament del fons especial per a infraestructures, clau per desbloquejar les converses.

La qüestió més important, no obstant això, ha estat la migració. En aquest sentit, Merz ha avançat que, si fructifiquen les negociacions, Alemanya emprendrà un canvi radical en la seva política migratòria, amb l'ampliació dels controls fronterers i l'acceleració dels processos de repatriació.

En l'àmbit econòmic, el document exploratori pactat aquest dissabte també preveu un salari mínim de quinze euros i augments de les pensions, a més d'una llei de negociació col·lectiva i una reforma de l'impost sobre la renda. El líder de l'SPD, Lars Klingbeil, ha anticipat que les converses formals seran difícils: "Encara no hem arribat al final", ha asseverat.

Söder s'ha mostrat de la mateixa opinió, potser una mica més optimista: "Avui no hi ha ni guanyadors ni perdedors. El que tinc és la sensació de que ens hem trobat amb nous socis", ha asseverat.