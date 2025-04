Els ciutadans xinesos detinguts lluitant amb Rússia diuen que van ser enganyats

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Els ciutadans xinesos que van ser capturats per les forces ucraïneses suposadament combatent al costat de Rússia durant la guerra han ofert aquest dilluns una conferència de premsa en la qual han demanat tornar al seu país.

"Estem llestos per a un intercanvi i volem tornar a la Xina, a la nostra pàtria", ha dit un d'ells en una conferència de premsa organitzada per l'agència de notícies Ukrinform, en la qual han assegurat que van ser enganyats per participar en accions bèl·liques russes.

Així, han explicat que no havien servit anteriorment en l'exèrcit xinès i que havien respost a un anunci de feina de les forces armades russes per complir amb tasques mèdiques que havien vist a través de les xarxes socials.

Han revelat la presència d'almenys una dotzena més de ciutadans xinesos en aquestes unitats de l'exèrcit rus, que els encarregaven les tasques més feixugues.

Fa uns dies, les autoritats ucraïneses van informar de la detenció de dos soldats xinesos en un enfrontament amb les forces russes a la província de Donetsk. El president Volodímir Zelenski va afirmar que són "diversos centenars" els xinesos que participen en el conflicte.