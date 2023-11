Els ciutadans d'Ohio (EUA) voten a favor de protegir el dret a l'avortament en la Constitució de l'estat

Biden assegura que els ciutadans trien "protegir les seves llibertats fonamentals" i assegura que "la democràcia ha guanyat"

Kamala Harris celebra uns resultats que protegiran "el dret de la dona a prendre decisions sobre el seu propi cos"

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Els ciutadans de l'estat d'Ohio (Estats Units) han votat aquest dimarts a favor de protegir el dret a l'avortament en la Constitució estatal en un context en el qual nombrosos estats del país han restringit o prohibit aquest dret.

La votació s'ha saldat amb un 57,6 per cent a favor davant d'un 42,4 per cent en contra, segons ha informat la cadena estatunidenca CBS News.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha celebrat que els ciutadans del país hagin votat "per protegir les seves llibertats fonamentals", i ha afirmat que "la democràcia ha guanyat".

"A Ohio, els votants han protegit l'accés a la salut reproductiva en la seva constitució estatal. Els habitants d'Ohio i els votants de tot el país han rebutjat els intents dels funcionaris electes republicans MAGA -eslògan usat per Trump 'Make America Great Again' (MAGA, Fer Amèrica Gran de Nou)- d'imposar prohibicions extremes de l'avortament", ha declarat Biden en un comunicat de la Casa Blanca.

En aquest sentit, ha comentat que aquestes restriccions posen en perill la vida de les dones en obligar-les a viatjar "centenars de quilòmetres" per rebre atenció sanitària i que criminalitzen a metges i infermeres per proporcionar-los aquesta assistència.

"Avui, els votants d'Ohio han aprovat una esmena constitucional per protegir el dret de la dona a prendre decisions sobre el seu propi cos. Els votants van acudir a les urnes per salvaguardar els drets reproductius i impedir que els extremistes imposin una prohibició de l'avortament que perjudicaria les dones i criminalitzaria als metges", ha ressaltat la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris.

Així, Harris ha assegurat que aquests resultats llancen la visió de "la immensa majoria dels nord-americans" que "els polítics no han d'interferir en decisions que han de donar-se entre una dona i el seu metge".

La vicepresidenta també ha criticat els extremistes "que estan pressionant per derogar aquest dret a nivell nacional" i ha demanat al Congrés restaurar les proteccions de la fallada Roe contra Wade, que va reconèixer per primera vegada el dret de les dones a l'avortament sense restriccions durant el primer trimestre de l'embaràs, un precedent legal que es porta usant al país des de 1973.

Aquest resultat suposa una gran victòria per al Partit Demòcrata per haver-se assolit en un estat controlat pel Partit Republicà i que fa poc més d'un any va negar aquest dret a una nena de deu anys que estava embarassada de sis setmanes.

Aquesta decisió va arribar poc després que el Tribunal Suprem dels Estats Units eliminés el dret constitucional a l'avortament al país després d'anul·lar la fallada Roe contra Wade.

Des de llavors, hi ha hagut nombroses disputes legals dins del país, que s'ha dividit entre aquells estats que han decidit blindar aquest dret i aquells que han cercat regular-ho i fins i tot prohibir-ho.