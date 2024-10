Els candidats de Frente Amplio i Partit Nacional de l'Uruguai passen a segona volta

L'aspirant recolzat per Mujica guanya amb un ampli avantatge però no aconsegueix fer-se amb la Presidència en primera volta

El candidat del progressista Frente Amplio, Yamandú Orsi, i l'aspirant de l'oficialista Partit Nacional, Álvaro Delgado, es disputaran en segona volta la Presidència de l'Uruguai, que se celebrarà el 24 de novembre, en no aconseguir cap candidat el 50 per cent dels sufragis més un.

Segons el 97 per cent de l'escrutini, Orsi ha obtingut un 43,7 per cent de les paperetes, mentre que Delgado s'ha fet amb un 26,89 per cent dels vots. En tercer lloc ha quedat el socialdemòcrata Andrés Ojeda, del Partido Colorado, que ha assolit un 16 per cent dels vots, per la qual cosa s'ha quedat fora de la segona volta. La resta de candidats han obtingut menys del cinc per cent dels suports.

"Avui és una nit de festa de la democràcia, que fa 40 anys de manera ininterrompuda sosté a república, sosté la llibertat. L'Uruguai avui torna a ser notícia per la seva cultura cívica (...) El nostre Frente Amplio és novament el partit més votat de l'Uruguai. Som el partit que més ha crescut en aquesta elecció. Anem a per aquest últim esforç amb més ganes que mai", ha declarat Orsi en un discurs des de l'escenari muntat a la rambla de Montevideo, a la capital uruguaiana.

Per la seva banda, Delgado, que durant la seva intervenció ha enviat una "salutació especial" a Orsi i als militants de Frente Amplio, així com l'actual president, el mandatari sortint Luis Lacalle, ha anunciat que durant la jornada del dilluns es reunirà amb el seu equip per planificar la campanya fins el 24 de novembre. "Les urnes han parlat. L'Uruguai s'ha expressat i ha dit que la coalició és el projecte polític més votat del país. Ja tenim la coalició en marxa, tenim una etapa de maduresa i anem a per un nou graó", ha manifestat.