Els BRICS reclamen en una declaració conjunta que es corregeixi la seva "històrica subrepresentació" internacional

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Els ministres de Finances i governadors de bancs centrals dels països BRICS han emès aquest dissabte des de Rio de Janeiro (Brasil) una declaració conjunta en la qual han donat la benvinguda als membres nous i han reivindicat la necessitat de més cooperació entre els països del denominat Sud Global amb l'objectiu de "tenir més veu" i aconseguir "una governança més inclusiva" que corregeixi la seva "històrica subrepresentación" internacional.

"Els països membres dels BRICS abasten gairebé la meitat de la població mundial (...) representen prop del 40% del producte interior brut (PIB) global i (...) al voltant d'una quarta part del comerç i inversió globals. No obstant això, reconeixem que manca molt per fer per garantir que els beneficis de la globalització, el creixement econòmic i la productivitat es distribueixin de manera més equitativa", resa en els primers punts el comunicat emès pel grup.

Els països de l'agrupació --que reuneix les principals economies emergents-- han evidenciat la seva "profunda preocupació" davant de l'augment d'aranzels i altres mesures unilaterals que contradiuen els principis rectors de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) i "distorsionen el comerç", cosa que dona motiu a guerres comercials que podrien "sumir l'economia mundial en la recessió o allargar encara més un creixement feble".

En relació amb això, han advocat per una cooperació continuada que permeti "salvaguardar i reforçar un sistema comercial multilateral no discriminatori, obert, just, inclusiu, equitatiu, transparent i basat en regles". Només així, consideren, serà possible fer front a la cada vegada més "elevada incertesa" i a la "intensa volatilitat" de l'economia mundial.

La desescalada de les tensions comercials actuals, prossegueix la nota, promouria en el mitjà-llarg termini "un creixement global fort, sostenible i més equilibrat", que es traduiria en "una globalització econòmica universalment beneficiosa i inclusiva".

A aquesta finalitat, resulta indispensable la creació d'"institucions financeres internacionals més eficaces, representatives i legítimes", no necessàriament diferents de les dissenyades a Bretton Woods, però sí "més àgils, inclusives, imparcials i representatives", característiques que en reforçarien la legitimitat.

MÉS VEU I REPRESENTACIÓ

Més enllà dels temes purament comercials i econòmics els representants dels BRICS han incidit en la importància d'esmenar "la seva històrica subrepresentació" en l'escena internacional i han exigit "més veu i representació dels països en desenvolupament" pel que fa a la pobresa i la desigualtat, però també la creació d'ocupació, el canvi climàtic o la digitalització.

En aquest context, la nota conjunta recalca el rol "estratègic" del Nou Banc de Desenvolupament (NDB) en el camí d'aquests països cap a una "segona dècada daurada de desenvolupament d'alta qualitat" i han presentat aquest organisme "com un agent robust de desenvolupament i modernització al Sud Global".

"Celebrem l'expansió constant de la capacitat del banc per mobilitzar recursos, fomentar la innovació, ampliar el finançament en monedes locals, diversificar fonts de finançament i donar suport a projectes amb impacte que promoguin el desenvolupament sostenible, redueixin la desigualtat i fomentin la inversió en infraestructura i integració econòmica", han afegit, per encoratjar l'ampliació de la seva pertinença com a via per millorar-ne "la governança, la resiliència institucional i l'eficàcia operativa".

A més, han celebrat altres instruments ideats a l'agrupació com el Fòrum de caps d'autoritats tributàries dels BRICS, l'"Informe sobre enfocaments de riscos climàtics i proves de resiliència climàtica en el sector financer", el seu Canal d'Informació Ràpida de Seguretat o les seves contribucions al Think Tank Network for Finance (BTTNF), que permeten al grup "avançar en iniciatives i enfortir encara més la coordinació" entre els membres, sempre "amb la intenció de garantir una transició fluïda i mantenir l'impuls sota la presidència de l'Índia el 2026".