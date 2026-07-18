Els Bombers treballen en un incendi de rostolls a Pontils (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
TARRAGONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte en un incendi de rostolls que afecta massa forestal a Pontils (Tarragona), després de rebre'n l'avís el 112 a les 14.45.
Inicialment, el foc ha coronant la cresta i no ha generat focus secundaris, informen en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
Cap a les 16.30 ja crema en descendent i amb menor intensitat, si bé ha generat un focus secundari a 50 metres del flanc esquerre.
S'hi an desplaçat 18 dotacions terrestres i 5 dotacions aèries.
Bombers té l'ajuda d'agricultors i maquinària agrícola.